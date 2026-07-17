Aşırı Sıcaklar Arıcılığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Aşırı Sıcaklar Arıcılığı Tehdit Ediyor

Aşırı Sıcaklar Arıcılığı Tehdit Ediyor
17.07.2026 08:48
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Erzincan'da arıcılar, yüksek hava sıcaklıklarının kolonilere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Erzincan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle arı yetiştiricileri, aşırı sıcakların arı kolonileri üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini belirterek üreticilere gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

Yaklaşık 40 yıldır arıcılıkla uğraşan Cemal Gümüş, geçmiş yıllarda yaşanan aşırı sıcaklarda birçok kolonide arı kayıpları yaşandığını söyledi.

Hava sıcaklığının bölgede zaman zaman 40 dereceye yaklaştığını ifade eden Gümüş, 37 derecenin üzerindeki sıcaklıkların arılar için risk oluşturduğunu belirtti.

Arıcıların öncelikle kovanların havalandırma sistemlerini kontrol etmeleri gerektiğini dile getiren Gümüş, kovanların üst kısımlarının güneş ışınlarını yansıtacak şekilde kireçlenmesini ve örtü tahtası yerine ısı yalıtımı sağlayan malzemelerin kullanılmasını önerdi.

Yoğun arı bulunan kovanlara ikinci kat ballık eklenmesinin de faydalı olacağını belirten Gümüş, bu sayede kovan içerisindeki hava sirkülasyonunun artacağını ve arıların daha rahat serinleyebileceğini ifade etti.

Kovanların mümkün olduğunca serin ve yüksek rakımlı alanlara yerleştirilmesini tavsiye eden Gümüş, "Arılar da insanlar gibi stresten uzak ve uygun ortam koşullarında daha verimli çalışır. Aşırı sıcaklar nedeniyle arılar havasız kaldığında telef olabiliyor. Gerekli önlemler alınmazsa koloniler yavru üretimini durdurabiliyor ve bu durum üretimi olumsuz etkiliyor." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aşırı Sıcaklar Arıcılığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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