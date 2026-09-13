Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Samanyolu ve Ay doğuşunu 8 saatlik çekimde buluşturdu - Son Dakika
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Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Samanyolu ve Ay doğuşunu 8 saatlik çekimde buluşturdu

Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Samanyolu ve Ay doğuşunu 8 saatlik çekimde buluşturdu
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Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi yakınlarında Perseid göktaşı yağmuru döneminde 8 saatlik çekim yaptı. Oktay, 1.650 fotoğraftan oluşan timelapse çalışmasıyla Samanyolu ile Ay doğuşunu aynı karelerde buluşturdu.

Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinin yakınlarında gerçekleştirdiği 8 saatlik çekimle hem Samanyolu galaksisini hem de Ay'ın doğuşunu aynı karelerde buluşturdu. Perseid göktaşı yağmuru döneminde kaydedilen ve 1.650 fotoğraftan oluşan timelapse çalışması görsel şölen sundu.

Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Ağustos ayındaki Perseid göktaşı yağmuru döneminde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi yakınlarında gece boyunca gökyüzü mesaisi yaptı. Şehir ışıklarından uzak bir noktada yürütülen çalışmada, yıldızların ve Samanyolu'nun net bir şekilde gözlemlenmesine imkan sağlayan karanlık gökyüzü ortamından yararlanıldı.

Gece boyunca çok sayıda meteor kaymasını kadrajına alan Oktay, saat 00.50 sıralarında gerçekleşen Ay doğuşunu da kaydetti. Ay ışığının doğayı adım adım aydınlattığı anları saniye saniye görüntüleyen fotoğrafçı, 8 saatlik çekim süresince 1.650 kare fotoğraf topladı. Oktay, elde ettiği fotoğrafları "timelapse" (zaman atlamalı video) tekniği ile birleştirerek nadir görülen doğa olayını görsel bir şölene dönüştürdü.

Kaynak: İHA

Mihalıççık, Eskişehir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Samanyolu ve Ay doğuşunu 8 saatlik çekimde buluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Samanyolu ve Ay doğuşunu 8 saatlik çekimde buluşturdu - Son Dakika
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