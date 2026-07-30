Ayaş'ta Otluk Alanda Yangın

Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı bir köyde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ayaş'a bağlı Akkaya köyünde otluk bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylüler, yangını fark etmelerinin ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.