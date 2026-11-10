Aydın'da 11-14 Kasım'da sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 24 dereceye çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da 11-14 Kasım'da sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 24 dereceye çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da 11-14 Kasım\'da sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 24 dereceye çıkacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin raporuna göre Aydın'da 11 Kasım Çarşamba gününden 14 Kasım Cumartesi gününe kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklığın 11 Kasım'da 11-22, 12-14 Kasım'da 14-24 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Aydın'da hafta boyunca sağanak yağışlı havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise 24 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren 14 Kasım Cumartesi gününe kadar yağışlı hava etkisini sürdürecek. Tahminlere göre, 11 Kasım Çarşamba günü kent genelinde çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava beklenirken, hava sıcaklığının 11 ila 22 derece arasında olması öngörülüyor. 12 Kasım Perşembe günü de sağanak yağışın etkili olacağı Aydın'da sıcaklıkların 14 ila 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 13 Kasım Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği kentte, 14 Kasım Cumartesi günü ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın devam edeceği tahmin ediliyor. Cuma ve cumartesi günlerinde hava sıcaklığının 14 ila 24 derece arasında olması bekleniyor. Öte yandan, 10 Kasım Salı günü de Aydın genelinde yerel ve hafif sağanak yağışın etkili olması beklenirken, gün içerisinde hava sıcaklığının en yüksek 18 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerHava DurumuCumartesiGüncelAydınYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:25
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
İzmir’de 17 işçinin öldüğü fabrikadaki patlamanın izleri görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 12:03:55. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 11-14 Kasım'da sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 24 dereceye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android