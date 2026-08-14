Aydın'da 535 Bin Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı - Son Dakika
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Aydın'da 535 Bin Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı

Aydın\'da 535 Bin Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın'da 10 su kaynağına toplam 535 bin 500 sazan yavrusu saldı.

Aydın'da balıklandırma çalışmaları çerçevesinde il genelindeki 10 kaynağa toplamda 535 bin 500 adet sazan yavrusu bırakıldı.

Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde Aydın'da 535 bin 500 adet sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu. Temin edilen pullu sazan yavruları, Aydın'ın 6 ilçesinde bulunan 10 su kaynağına bırakıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile yüz binlerce sazan yavrusu su ile buluşurken, bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Aydın genelinde son 5 yılda yaklaşık 3 milyon sazan yavrusu su ile buluşturuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın'daki göl ve göletlerimizi yeni canlılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Temin edilen 535 bin 500 adet yavru sazan balığı, 6 ilçemizde bulunan 10 farklı su kaynağına bırakıldı. Göl ve göletlerimizin ekolojik dengesini korumak, su ürünleri kaynaklarımızı geliştirmek ve gelecek nesillere daha zengin doğal kaynaklar bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Doğaya attığımız her can, geleceğe bıraktığımız değerli bir mirastır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Hakları, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da 535 Bin Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 535 Bin Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı - Son Dakika
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