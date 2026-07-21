Söke\'nin altyapısı güçlendiriliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafın 17 ilçenin tamamında hayata geçirilen projeler kapsamında Söke'de gerçekleştirilen yağmursuyu hattı çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Söke ilçesinde yapımı sürdürülen 77 milyon Türk Lirası yatırım bedelli yağmursuyu hattı projesinde çalışmalar devam ediyor. Aydın Caddesi bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 1300 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı, 30 adet muayene bacası ve 90 adet ızgara imalatı gerçekleştirilecek. Yüzde 45'i tamamlanan projenin sonlanmasının ardından bölgenin altyapısı güçlendirilmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "17 ilçemizin tamamında yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi projelerimizle buluşturuyor, Aydınımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN