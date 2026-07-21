Söke'nin altyapısı güçlendiriliyor - Son Dakika
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Söke'nin altyapısı güçlendiriliyor

Söke\'nin altyapısı güçlendiriliyor
21.07.2026 14:30  Güncelleme: 14:31
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke'de 77 milyon TL yatırım bedelli yağmursuyu hattı projesinin yüzde 45'ini tamamladı. 1300 metre hat, 30 muayene bacası ve 90 ızgara imalatı ile bölgenin altyapısı güçlendirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafın 17 ilçenin tamamında hayata geçirilen projeler kapsamında Söke'de gerçekleştirilen yağmursuyu hattı çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Söke ilçesinde yapımı sürdürülen 77 milyon Türk Lirası yatırım bedelli yağmursuyu hattı projesinde çalışmalar devam ediyor. Aydın Caddesi bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 1300 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı, 30 adet muayene bacası ve 90 adet ızgara imalatı gerçekleştirilecek. Yüzde 45'i tamamlanan projenin sonlanmasının ardından bölgenin altyapısı güçlendirilmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "17 ilçemizin tamamında yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi projelerimizle buluşturuyor, Aydınımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Söke'nin altyapısı güçlendiriliyor - Son Dakika

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