Aydın Büyükşehir\'den Davutlar\'da altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Aydın'ın dört bir yanında gerçekleştirilen altyapı yatırımları devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışma, yatırım, hizmet ve projeleri birer birer Aydınlılar ile buluşuyor.

ASKİ tarafından Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde bir noktada daha kanalizasyon hattı imalatı çalışmalarına başladı. 6605 Cadde'de yürütülen çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Toplam yatırım maliyeti 5 milyon 700 bin Türk Lirası olan çalışmaların tamamlanması ile Davutlar'ın altyapısı daha da güçlü hale gelecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırımlarımızla Aydınımızın altyapısını güçlendiriyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın " ifadelerini kullandı. - AYDIN