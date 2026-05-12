Aydın Büyükşehir'den Davutlar'da altyapı yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Büyükşehir'den Davutlar'da altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir\'den Davutlar\'da altyapı yatırımı
12.05.2026 09:17  Güncelleme: 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, Aydın'ın dört bir yanında altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası'nda yeni kanalizasyon hattı imalatı çalışmalarına başlandı. Toplam maliyeti 5.7 milyon TL olan projenin tamamlanması ile Davutlar'ın altyapısı güçlendirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Aydın'ın dört bir yanında gerçekleştirilen altyapı yatırımları devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çalışma, yatırım, hizmet ve projeleri birer birer Aydınlılar ile buluşuyor.

ASKİ tarafından Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde bir noktada daha kanalizasyon hattı imalatı çalışmalarına başladı. 6605 Cadde'de yürütülen çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Toplam yatırım maliyeti 5 milyon 700 bin Türk Lirası olan çalışmaların tamamlanması ile Davutlar'ın altyapısı daha da güçlü hale gelecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırımlarımızla Aydınımızın altyapısını güçlendiriyor, hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın " ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın Büyükşehir'den Davutlar'da altyapı yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
09:42
Olivia Rodrigo ile Yamal’ın ne konuştukları ortaya çıktı
Olivia Rodrigo ile Yamal'ın ne konuştukları ortaya çıktı
09:28
Türkiye’deki ABD’li dev şirket iflas etti Alacaklılar kapıya dayandı
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
09:20
Survivor Yunanistan’da korkunç kaza Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
09:11
ABD basınından İsrail’i küplere bindiren cinsel istismar iddiası
ABD basınından İsrail'i küplere bindiren cinsel istismar iddiası
08:49
Türkiye’de bir ilk 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:10:50. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir'den Davutlar'da altyapı yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.