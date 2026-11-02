Aydın\'da en fazla yağış Kuşadası Güzelçamlı\'ya düştü, metrekareye 45 kilogram ölçüldü

Aydın'da dün etkili yağışların ardından metrekare başına en fazla yağış 45 kilogram ile Kuşadası Güzelçamlı'ya düştü.

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın'da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre (01.11.2026 06: 00 - 02.11.2026 06: 00 arası) en fazla yağış alan bölgeler şöyle oluştu; Kuşadası Güzelçamlı 40,5, Söke 32,8, Kuşadası merkez 23,3, Efeler 17,9, Çine Kavşit 16,9, Germencik 15,9, İncirliova 15,7. Yağışların önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenilirken yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli davranması gerektiği ifade edildi.