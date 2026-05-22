Aydın Büyükşehir\'den Söke\'de yol çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Söke ilçesi Fatih Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı. Sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme ve ilave yağmur suyu hattı yapımının ardından logo ve yol çizgi çalışmaları tamamlanan cadde vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kent genelinde yatırımların ve çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Kentimizin dört bir yanında hizmet odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında yatırımlarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN