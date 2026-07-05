Aydın'da Hava Durumu: 38°C ve Gök Gürültülü Yağış - Son Dakika
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Aydın'da Hava Durumu: 38°C ve Gök Gürültülü Yağış

Aydın\'da Hava Durumu: 38°C ve Gök Gürültülü Yağış
05.07.2026 10:08
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Aydın'da bugün hava sıcaklığı 38 dereceye yükselecek, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın için yayımladığı hava tahmin raporunda, kentte bugün hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseleceğini, öğle saatlerinden itibaren ise yerel gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da sabah saatlerinde az bulutlu geçecek havanın, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu olacağı, yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Günün en yüksek hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, akşam saatlerinden itibaren yağışların doğu kesimlerde etkisini sürdüreceği, gece ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörüldü.

Rapora göre rüzgarın gün içerisinde doğu ve güneydoğu yönlerinden eseceği, öğleden sonra ise batı-kuzeybatı ile kuzey-kuzeybatı yönlerine döneceği, zaman zaman saatte 30 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre Aydın'da 6-9 Temmuz tarihleri arasında da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Pazartesi günü batı kıyı ilçelerinde kuzeybatı yönünden kuvvetli rüzgar tahmin edilirken, hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 37 derece civarında olacağı öngörülüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın'da Hava Durumu: 38°C ve Gök Gürültülü Yağış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Hava Durumu: 38°C ve Gök Gürültülü Yağış - Son Dakika
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