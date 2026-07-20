Aydın\'da Hava Sıcaklığı 42 Dereceyi Bulacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kentte günün en sıcak saatlerinde termometrelerin 42 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre 20 Temmuz Pazartesi günü havanın açık olacağı, özellikle 12.00-15.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, rüzgarın ise gün içerisinde yön değiştirerek saatte 5 ila 35 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Hafta boyunca etkisini sürdürecek sıcak hava dalgasında, 21 Temmuz Salı günü en yüksek sıcaklığın 42 derece, 22 Temmuz Çarşamba günü 41 derece olması öngörülüyor. Perşembe ve Cuma günlerinde ise sıcaklığın 37 dereceye gerilemesine rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca açık alanda bulunmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - AYDIN