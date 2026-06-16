Aydın'da İncir Üretiminde Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da İncir Üretiminde Denetimler Devam Ediyor

Aydın\'da İncir Üretiminde Denetimler Devam Ediyor
16.06.2026 09:05
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Bozdoğan'da incir üretimi için ilek denetimleri sürüyor, üretici ve tüketici hakları korunuyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incir üretiminin sağlıklı ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ilek denetimleri aralıksız devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan ilek pazarında ve ilek satışı yapan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor.

Teknik personeller tarafından yürütülen denetimlerde, üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunması, ürün kalitesinin güvence altına alınması ve mevzuata uygunluğun sağlanması hedefleniyor. Mesai saati gözetilmeksizin sürdürülen çalışmalarda ileklerin sağlık durumu titizlikle inceleniyor.

Denetimlerde özellikle incir üretiminde ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen İncir Siyah Sineği ile Fusarium hastalığı yönünden kontroller yapılıyor. Ekipler, ileklerin hastalık ve zararlılarla bulaşıklık durumunu değerlendirirken, üreticiler ve satıcılara da mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incir üretiminde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi, sağlıklı üretim materyalinin kullanımının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Bozdoğan, Ekonomi, Tarım, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da İncir Üretiminde Denetimler Devam Ediyor - Son Dakika

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