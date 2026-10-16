Aydın\'da Nazilli, Kuyucak ve Buharkent\'e su verecek arıtma tesisi tamamlandı

Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisinin yapımı tamamlanırken, tesiste performans testleri başladı.

Aydın'da içme suyu ve tarımsal sulamaya yönelik yapılan tesislerde çalışmalar devam ederken, Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2. Kısım inşaatı kapsamında yapılan arıtma tesisinin yapımı tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Karacasu Barajı'ndan alınacak su ile Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile civar yerleşimlerine yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Bölgenin içme suyunun karşılanması adına dikkat çeken yatırım kapsamında tesiste performans testleri başladı. Son kontrollerin yapıldığı tesis, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından tam kapasite olarak hizmet vermeye başlayacak.