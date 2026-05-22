Aydın\'da Sağanak Yağış Uyarısı

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı havanın yerel olarak etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.05.2026 Cumartesi günü Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN