Aydın'da sağanak yer yer gök gürültülü kuvvetli olacak, sıcaklık 17 dereceye çıkacak - Son Dakika
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Aydın'da sağanak yer yer gök gürültülü kuvvetli olacak, sıcaklık 17 dereceye çıkacak

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Aydın\'da sağanak yer yer gök gürültülü kuvvetli olacak, sıcaklık 17 dereceye çıkacak
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Meteoroloji raporuna göre Aydın'da bugün aralıklarla etkili olacak sağanak, bazı ilçelerde gök gürültülü ve kuvvetli olacak. Kentte hava sıcaklığının öğle saatlerinde 17 dereceye kadar çıkması, akşam 13, gece 12 dereceye düşmesi bekleniyor.

Aydın'da bugün aralıklarla etkili olması beklenen sağanak yağışın, bazı ilçelerde gök gürültülü ve kuvvetli olacağı tahmin edilirken, kentte hava sıcaklığının 17 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Aydın'da hafta sonuyla birlikte yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, 17 Ekim Cumartesi günü kent genelinde parçalı çok bulutlu bir hava beklenirken, sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların, gün içerisinde yer yer gök gürültülü ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aydın'da hava sıcaklığının sabah saatlerinde 13 derece olması, öğle saatlerinde ise 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde 13 dereceye, gece saatlerinde ise 12 dereceye düşeceği tahmin edilen sıcaklıklarla birlikte rüzgarın çoğunlukla batı-kuzeybatı yönünden saatte 10 ila 30 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Hafta başında hava açacak

Meteoroloji tahminlerine göre Aydın'da 18 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Hava sıcaklığının 9 ila 21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 19 Ekim Pazartesi ve 20 Ekim Salı günlerinde az bulutlu havanın hakim olacağı kentte sıcaklıkların sırasıyla 9-23 ve 11-24 derece olması öngörülüyor. 21 Ekim Çarşamba günü de az bulutlu havanın devam etmesi beklenirken, hava sıcaklığının 12 ila 26 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da sağanak yer yer gök gürültülü kuvvetli olacak, sıcaklık 17 dereceye çıkacak - Son Dakika
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