Aydın'da Sıcak Hava Dalgası Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Sıcak Hava Dalgası Geliyor

Aydın\'da Sıcak Hava Dalgası Geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, Aydın'da hava sıcaklıklarının 40 dereceye yükseleceğini bildirdi. Dikkatli olunmalı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Aydın'da yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçecek. Pazartesi gününden itibaren etkisini artıracak sıcaklıkların salı, çarşamba ve perşembe günleri 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre 26 Temmuz Pazar günü kent genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, gün içerisinde sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden zaman zaman saatte 20 ila 40 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Haftalık tahmine göre Aydın'da pazartesi günü hava sıcaklığı 21 ila 39 derece, salı günü 24 ila 40 derece, çarşamba günü 24 ila 40 derece, perşembe günü ise 24 ila 40 derece arasında seyredecek. Havanın hafta boyunca az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Yetkililer, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da Sıcak Hava Dalgası Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

12:57
Çin’in yaptıkları dünyayı şaşırttı ABD’nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
12:53
e-Devlet’e giren herkes bunu kontrol etsin Adınıza şirket kaydı çıkabilir
e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir
12:04
Erdoğan’ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez
Erdoğan'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez
11:54
Almanya’da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
11:52
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
11:32
Savaşta yeni cephe Husiler Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini vurdu
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 13:19:13. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Sıcak Hava Dalgası Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.