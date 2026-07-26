Aydın\'da Sıcak Hava Dalgası Geliyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Aydın'da yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçecek. Pazartesi gününden itibaren etkisini artıracak sıcaklıkların salı, çarşamba ve perşembe günleri 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre 26 Temmuz Pazar günü kent genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, gün içerisinde sıcaklığın 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden zaman zaman saatte 20 ila 40 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Haftalık tahmine göre Aydın'da pazartesi günü hava sıcaklığı 21 ila 39 derece, salı günü 24 ila 40 derece, çarşamba günü 24 ila 40 derece, perşembe günü ise 24 ila 40 derece arasında seyredecek. Havanın hafta boyunca az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Yetkililer, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi.