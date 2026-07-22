Aydın'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Sıcak Hava Uyarısı

Aydın\'da Sıcak Hava Uyarısı
22.07.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 Temmuz'da Aydın'da sıcaklık 42 dereceye yükselecek, ardından düşüş bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Aydın'da 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının öğle saatlerinde 42 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte gün boyunca havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde 29 derece olan hava sıcaklığının 09.00-12.00 saatleri arasında 35 dereceye, 12.00-15.00 saatleri arasında ise 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Öğleden sonra sıcaklığın 39 dereceye, akşam saatlerinde ise 33-31 derece seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.

Rapora göre gün içerisinde rüzgarın ağırlıklı olarak güney, güneybatı ve batı yönlerinden saatte 15 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre Aydın'da Perşembe günü en yüksek sıcaklığın 39, Cuma günü 36, Cumartesi günü ise 34 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapılırken, Pazar günü havanın yeniden az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Sağlık, Aydın, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
08:25
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu Takımda kalacağı açıklandı
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
07:57
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
07:29
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi 31 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:13:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.