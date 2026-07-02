Aydın Büyükşehir ve ASKİ personellerine sıcak havada su desteği

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da etkisini sürdüren yaz sıcaklarına karşı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan saha personellerine gün boyunca soğuk su desteği sağlanıyor.

Kent genelinde yol yapım, bakım, altyapı, çevre düzenleme, park ve bahçe ile su ve kanalizasyon hizmetlerinde görev yapan ekipler, yüksek sıcaklıklara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlara hizmet ulaştırmak için görevlerini sürdüren personellere buz gibi sular sürekli olarak dağıtılıyor.

Belediye ve ASKİ ekipleri, Aydınlılara kesintisiz hizmet sunabilmek için kentin dört bir yanında görev yaparken, yaz mevsiminin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği günlerde personelin çalışma şartlarını destekleyici uygulamalar da devam ediyor. - AYDIN