Aydın'da Su Verimliliği Eğitimi
Aydın'da Su Verimliliği Eğitimi

22.05.2026 11:39
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilkokulda su verimliliği eğitimleri düzenleyerek farkındalık yaratıyor.

Su verimliliği seferberliği çerçevesinde eğitimlerine devam eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini verimli su kullanımı konularında bilgilendirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince verilen su verimliliği eğitimleri aralıksız sürüyor. Su israfının önlenmesi ve su verimliliği kültürünün oluşturulması hedeflenen eğitimlerde il tarım ekipleri, Çine Akçaova İlkokulu'nda "Haydi Sen de Su Gönüllüsü Ol" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, verimli su kullanımı konularında bilgilendirildi. Ayrıca öğrencilere eğitim materyali ve hikaye kitapları dağıtıldı. Su verimliliği seferberliği farkındalık eğitim programının Aydın'da yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Çine Akçaova İlkokulu'nda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle bir araya geldik. Su verimliliğinin önemi, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri ve bilinçli su kullanımı konularında bilgilendirmelerde bulunduk. Küçük yaşta kazanılan bilinçle, yarınlarımız daha yaşanabilir olacak. Her damla suyun değerini bilen nesiller yetiştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Eğitim sonunda öğrencilerimize, su verimliliği konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan kitaplar hediye edildi. Unutmayalım, su hayattır, israfı geleceğimizi tüketir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

