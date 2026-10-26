Aydın Efeler\'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte, bazı bölgelerde küçük su birikintileri meydana gelirken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarına saklanmaya çalıştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Dışarıya çıkan bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanınca saçak altlarına saklanmaya çalışırken, yer yer araç trafikleri meydana geldi. Yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda ise küçük su birikintileri oluştu. Bazı esnaflar ise dükkanlarının önlerine biriken suların işyerlerine girmemesi için çaba sarf etti. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise belediye ekipleri de teyakkuza geçerek vatandaşların mağdur olmaması adına hazır bekletildi. Sağanak yağışlı havanın aralıklarla etkili olması bekleniyor.