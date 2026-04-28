Aydın genelinde eş zamanlı yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Aydın genelinde eş zamanlı yol çalışmaları sürüyor

Aydın genelinde eş zamanlı yol çalışmaları sürüyor
28.04.2026 13:28  Güncelleme: 13:30
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları eş zamanlı olarak devam ederken, yürütülen çalışmalarla birçok ilçede ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları eş zamanlı olarak devam ederken, yürütülen çalışmalarla birçok ilçede ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'ın tüm ilçelerinde, onlarca farklı noktada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kentin ulaşım altyapısı güçleniyor. Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Alamut, Dümen ve Ziyaretli Mahallelerinde, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı'nda, Paşa Yaylası'nda, A1 kanal yolunda, Güneydoğu Otoyol, Fidanlık ve Şehit Deniz Astsubay Özgür Kahraman Caddelerinde, Batı Aydın, Doğu Aydın, Sabahattin Ali ve Zeytin Dalı Bulvarlarında, Doğanköy, Emirdoğan, Aşağı Kayacık ve Kalfaköy Mahallelerinde, Didim ilçesinde Aşık Veysel ve 1001. Caddelerde, Adnan Menderes Bulvarı'nda ve Akbük Mahallesi'nde, Nazilli ilçesinde Hürriyet Caddesi'nde, Haydarlı, Derebaşı, Arslanlı, Ovacık ve Doğandere Mahallelerinde, Söke ilçesinde Fatih Caddesi'nde, Ağaçlı, Atburgazı, Kemalpaşa, Argavlı ve Doğanbey Mahallelerinde, Yenipazar ilçesinde İlyas Caddesi'nde ve Alioğulları Mahallesi'nde, Buharkent ilçesinde Savcıllı Mahallesi'nde, Germencik ilçesinde Turanlar, Habibler, Naipli ve Çarıklar Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Ilıdağ ve Uzundere Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Fatih Rüştü Caddesi'nde, Karabağlar ve Hacıhıdırlar Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Vatan Caddesi'nde ve Taşoluk Mahallesi'nde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçemir ve Salavatlı Mahallelerinde, Kuşadası ilçesinde 3538. ve Vatan Caddelerinde, İncirliova ilçesinde Acarlar ve Sandıklı Mahalleleri arasında bulunan kanal yolunda, Arzular, Halilbeyli, Karabağ, Çulhalar ve Evsekler Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Uzundere Mahallesi'nde, Çine ilçesinde Gökyaka ve Kavşit Mahallelerinde ve Karpuzlu ilçesinde Şenköy Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Kentimizin dört bir yanında çalışma ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyor, Aydınımız için çalışıyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın genelinde eş zamanlı yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Aydın genelinde eş zamanlı yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
