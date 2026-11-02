Aydın genelinde sağanak üç gün sürecek, yarın kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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Aydın genelinde sağanak üç gün sürecek, yarın kuvvetli yağış bekleniyor

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Aydın genelinde sağanak üç gün sürecek, yarın kuvvetli yağış bekleniyor
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Aydın'da aralıklarla görülen sağanaklı havanın üç gün daha etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yarın yağış kuvvetlenecek, sıcaklık 21-24 derece aralığında seyredecek.

Aydın il genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlı havanın önümüzdeki üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre havanın bugün, Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın parçalı çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Çarşamba parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma günü ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da 21 ila 24 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA
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