Aydın için hafta sonu sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunurken, hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Aydın'da 18 Haziran Perşembe günü (bugün) gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışların, öğle ve öğleden sonra kuvvetini artırması beklenirken, hava sıcaklığı gün içerisinde 35 dereceye kadar yükselecek. Rüzgarın ise kuzeybatı ve kuzey yönlerinden zaman zaman kuvvetli, yer yer saatte 50 kilometreye kadar çıkması öngörülüyor. Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte, gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak devam etmesi bekleniyor.

19 Haziran Cuma günü de sağanak ve gök gürültülü yağışların süreceği Aydın'da, hafta sonu itibarıyla yağışların yerini parçalı ve az bulutlu havaya bırakacağı bildirildi. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıkların 34-36 derece aralığında seyredeceği, değerlerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sağanaklar, kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - AYDIN