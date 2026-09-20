Ayvalık\'ta Dünya Temizlik Günü\'nde mavi bayraklı koyda kapsamlı temizlik yapıldı

Dünya Temizlik Günü ve Uluslararası Kıyı Temizliği Günü kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çevre gönüllüleriyle birlikte kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Üçkuyular mevkiinden seyir terasına kadar uzanan alanda gerçekleştirilen çalışmada; Ayvalık Kent Konseyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar, TEMA, TURMEPA, EKOTİM, bölgede faaliyet gösteren özel işletmeler ve çevre gönüllüleri bir araya geldi. Mavi bayraklı koyda gerçekleştirilen temizlikte, denize girenlerin, camların altında oturup piknik yapanların, doğanın içinde vakit geçirip eğlenenlerin geride bıraktığı atıklar toplandı. Çalışmanın en dikkat çekici noktalarından biri ise seyir terasından aşağıya atılmış çöplerdi. Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından birindeki manzarayı seyretmek için gelen bazı kişilerin aynı doğayı çöpleriyle kirletmesi tepki çekti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Buradan çok açık bir mesaj vermek istiyoruz. Bu güzelliği seyretmeye gelen insan, neden onu kirletmeyi kendisine yakıştırır? Doğayı temizlemek bir görev olabilir ama doğayı kirletmemek bir insanlık sorumluluğudur. Ayvalık Belediyesi olarak çevremizi korumaya, temizlemeye ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Ancak bu güzellikleri gelecek nesillere bırakmanın yolu, çöpü doğaya atmamak ve doğayı kendi evimiz gibi görmekten geçiyor. Ayvalık bizim. Denizi, ormanı, koyları ve yaşam alanları hepimizin. Temiz tutmak da hepimizin sorumluluğu" dedi.