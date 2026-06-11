Aziziye\'de Kafkas Navruzu Renk Şöleni

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki yüksek rakımlı bölgelerde çiçek açan Kafkas Navruzu, görünümü ve renkleriyle nesli tehlike altında olan ve koparmanın cezasının 699 bin 245 TL'ye kadar çıkan Peşmen Navruzu'nu andırmasıyla dikkat çekiyor.

Aziziye ilçesinin yüksek kesimlerinde görüntülenen Kafkas Navruzu, ilkbaharın gelişiyle birlikte açan çiçekleriyle bölgeyi renklendirdi. açan çiçekler, doğada görsel şölen oluşturdu.

Sarı tonlardaki çiçekleriyle dikkat çeken Kafkas Navruzu, görüntüsü itibarıyla dünyada nadir görülen ve koruma altında bulunan Peşmen Navruzu'na benzerliğiyle ilgi çekiyor. Bölgede doğal olarak yetişen bitki, özellikle fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıdı.

Aziziye'nin dağlık ve yüksek rakımlı alanlarında yetişen Kafkas Navruzu, bahar aylarında kısa süreliğine çiçek açarken, bölgenin biyolojik çeşitliliğine de katkı sunuyor. - ERZURUM