B-Reçete Dijital Takip Sistemi 1 Temmuz 2026'da 81 ilde zorunlu olarak başladı - Son Dakika
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B-Reçete Dijital Takip Sistemi 1 Temmuz 2026'da 81 ilde zorunlu olarak başladı

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B-Reçete Dijital Takip Sistemi 1 Temmuz 2026\'da 81 ilde zorunlu olarak başladı
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Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, B-Reçete Dijital Takip Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin tüm sürecinin dijital ortamda kontrol edildiğini duyurdu. 1 Temmuz 2026'dan itibaren 81 ilde zorunlu olan sistemle hatalı ilaç kullanımı önlenerek kalıntısız gıda hedefleniyor.

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bakanlık tarafından hayata geçirilen "B-Reçete Dijital Takip Sistemi" ile bitki koruma ürünlerinin (pestisit) reçetelendirilmesinden uygulanmasına kadar olan tüm süreç artık tamamen dijital ortamda kontrol edildiğini paylaştı.

1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak zorunlu uygulamaya giren sistemle tarımda hatalı ve aşırı ilaç kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. T.C. Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre, tarımda dijital dönüşüm hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlık eliyle yürütülen "B-Reçete Dijital Takip Sistemi", bitki koruma ürünlerinin tüm aşamalarını uçtan uca gözetim altına alıyor. Ülke genelindeki 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak hayata geçirilen bu yeni model, tarımsal üretimde hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumayı amaçlıyor.

Uçtan uca elektronik kayıt dönemi

Yeni sistemle birlikte pestisitlerin reçetelenmesi, satışı ve tarlalardaki uygulama aşamaları tamamen dijital altyapıya taşındı. Dijitalleşme sayesinde her bir bitki koruma ürününün takibi barkod ve elektronik kayıtlar üzerinden anlık olarak izlenebiliyor. Böylece tarımsal ilaçların nerede, ne kadar ve hangi ürün için kullanıldığı şeffaf bir şekilde kayıt altına alınıyor.

Hem bilinçli üretim hem kalıntısız gıda

"B-Reçete" sisteminin temel hedeflerinin başında bilinçli ve doğru ilaç kullanımı geliyor. Tarımda hatalı, eksik ya da gereğinden fazla ilaç kullanılmasının engellenmesiyle sürdürülebilir bir ekosistem hedefleniyor. Sistemin tüketiciye yansıyan en büyük avantajı ise kalıntısız gıda ve ürün güvenliği olacak. Piyasaya sunulan tarım ürünlerinde kimyasal kalıntı riskinin minimuma indirilmesiyle vatandaşların daha güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya ulaşması kolaylaşacak.

Yetkililer, 1 Temmuz 2026'da fiilen başlayan sistemin tüm üretici, bayi ve ilgili paydaşlar için zorunlu olduğunu hatırlatarak denetimlerin dijital sistem üzerinden kesintisiz süreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
TeknolojiErzurumGüncelTarımÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: B-Reçete Dijital Takip Sistemi 1 Temmuz 2026'da 81 ilde zorunlu olarak başladı - Son Dakika
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