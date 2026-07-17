Bahçesaray'da Yayla Yolu Açılıyor - Son Dakika
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Bahçesaray'da Yayla Yolu Açılıyor

Bahçesaray\'da Yayla Yolu Açılıyor
17.07.2026 11:40
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla kaplı yollar, berivanların süt sağımını kolaylaştırmak için açılıyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarına berivanların daha rahat süt sağımı yapabilmesi için karla kaplı yol iş makineleriyle ulaşıma açılıyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Güneyyamaç Mahallesi'nin 3 bin 300 rakımlı Özbeyli Mezrası'nda, yaz aylarında yaylaya çıkan berivanların (süt sağan kadınlar) daha rahat süt sağımı yapabilmesi için karla kaplı yol iş makineleriyle ulaşıma açılıyor. Kış mevsiminin ardından yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü nedeniyle ulaşıma kapanan mezra yolu, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor. Özellikle küçükbaş hayvanlarını yaylalara çıkaran berivanlar için büyük önem taşıyan yolun açılmasıyla birlikte günlük süt sağımı ve hayvancılık faaliyetleri daha güvenli ve kolay şekilde yürütülecek. Yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri arasında sürdürülen çalışmalarda iş makineleri zorlu arazi şartlarına rağmen ilerleyerek yolu ulaşıma açıyor. Karla mücadele ekiplerinin özverili çalışması sayesinde bölgedeki üreticiler yaylalara ulaşabilecek, hayvancılık faaliyetleri de aksamadan devam edecek. Bölge halkı, her yıl benzer çalışmaların yapılmasının hem hayvancılık hem de geçimlerini sağladıkları süt üretimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçen ekiplere teşekkür etti. Doğası ve yüksek rakımlı yaylalarıyla dikkat çeken Bahçesaray'da, yaz ortasında bile devam eden karla mücadele çalışmaları, bölgenin zorlu coğrafi şartlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Güneyyamaç Mahalle Muhtarı Zeki İletmiş, Kırsal Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdür Vekili Reşat Yılmaz, Bahçesaray Şantiye Şefi Abdullah Karaca, Çatbayır Mahallesi Muhtarı Eyüp Kayan ile birlikte bölgedeki kar temizleme çalışmalarını takip etti.

Bahçesaray'ın Güneyyamaç Mahallesi'ne bağlı Özbeyli mezrası yolunda olduklarını ifade eden Muhtar Zeki İletmiş, "Şu an yayla yolu açıyoruz. Karla mücadele devam ediyor. Şu ana kadar 4-5 kilometre yol açıldı. Yoğun çalışmalarından dolayı Kırsal Yol Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdür Vekili Reşat Yılmaz, Bahçesaray Şantiye Şefi Abdullah Karaca ve operatörlere teşekkür ederim. Yolumuz açıldığında berivanlar daha rahat bir şekilde yaylaya ulaşacak" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bahçesaray'da Yayla Yolu Açılıyor - Son Dakika

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