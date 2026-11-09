Bakırköy'de İBB'nin İncirli Köprüsü çalışması E-5 yan yolunu 15 gün trafiğe kapattı - Son Dakika
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Bakırköy'de İBB'nin İncirli Köprüsü çalışması E-5 yan yolunu 15 gün trafiğe kapattı

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Bakırköy\'de İBB\'nin İncirli Köprüsü çalışması E-5 yan yolunu 15 gün trafiğe kapattı
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İBB'nin İncirli Köprüsü güçlendirme çalışmaları nedeniyle Bakırköy E-5 yan yolu 15 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Çalışma nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, işlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı, bazıları tepki gösterdi.

İstanbul Bakırköy E-5 Karayolu'nda İBB tarafından yapılan İncirli Köprüsü güçlendirme projesi çalışmaları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Bakırköy E-5 Karayolu üzerindeki İncirli Köprüsü Güçlendirme Projesi çalışmaları nedeniyle 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla Topkapı istikameti yan yolu 15 gün süreyle E-5'e aktarılmak üzere trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmanın etkisiyle E-5 yan yol ve İncirli Kavşağı'nda trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İşlerinden ve okullarından dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı. Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, oluşan trafik havadan görüntülendi.

Yaşanan duruma tepki gösteren sürücü Hasan Atak, "45 dakikadır trafikteyiz bu İncirli Köprüsü yüzünden. Çalışma var. Bizi çok mağdur ediyorlar. Ben Florya'dan geliyorum ama 45 dakika oldu, Bahçelievler'e gideceğim" dedi.

Aydın Yurdunkulu adlı sürücü, "Sadece şu ara kısımda 1 saattir trafikteyiz. Şirinevler'den Haznedar'a çıkacağım. Normalde buradan gidiyordum ama buralar açıktı. Maalesef haberim olmadı. Direkt girmiş bulundum" diye konuştu.

Trafikte bekleyen Yusuf Tobay, "Beylikdüzü'nden Zeytinburnu'na gidiyorum. Yan yola girdik ve sürpriz oldu. Yol kapalı, 30 dakikadır burayı geçemedim" dedi.

Yaklaşık 2 saattir trafikte olduğunu söyleyen Mehmet Beyazyüz, "Yaklaşık 2 saattir yoldayız. Florya'dan buraya ancak gelebildik. Çalışma var. Genelde de çoğu zaman böyle oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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