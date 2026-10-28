Balıkesir\'de COP31 öncesi iklim farkındalık buluşması düzenlendi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde Balıkesir'de önemli bir farkındalık buluşması düzenlendi.

Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (BGYC) ile Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SİSKAD) iş birliğinde gerçekleştirilen "COP31'e Doğru: Kovandan Manşete" etkinliği, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, ekonomik, toplumsal sonuçları bulunan küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti. BGYC TİMBİR Taş Bina'da gerçekleştirilen programda gazeteciler, sağlık alanının temsilcileri, çevre gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları ortak bir gelecek için buluştu.

COP31 öncesinde Balıkesir'den ortak çağrı

Etkinlikte, iklim değişikliğinin etkilerinin artık yalnızca bilimsel raporlarla sınırlı kalmadığı; tarımdan sağlığa, su kaynaklarından gıda güvenliğine kadar günlük yaşamın birçok alanında hissedildiği vurgulandı. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının, iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğu ifade edildi. Programda, uluslararası iklim politikalarının yerel çalışmalarla desteklenmesi ve toplumun bütün kesimlerinin bu sürece katılması gerektiği mesajı öne çıktı.

Semra Aman Akyürek: İklim Gazeteciliği geleceğe karşı sorumluluktur

BGYC Başkanı ve TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Semra Aman Akyürek, iklim değişikliğiyle mücadelede gazeteciliğin üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti. İklim gazeteciliğinin yalnızca afetleri, kuraklığı veya çevre sorunlarını haberleştirmekle sınırlı kalmaması gerektiği üzerinde duruldu.

"Gazetecilik yalnızca bugünün olaylarını anlatmak değil, yarının sorunlarını bugünden görünür kılmaktır." Programın temel mesajlarından biri olan bu yaklaşım, iklim değişikliği konusunda doğru, bilimsel ve anlaşılır bilginin toplumla buluşturulmasının önemini ortaya koydu.

Muammer Özel: Sürdürülebilir gelecek ortak çabayla mümkün

SİSKAD Başkanı Muammer Özel öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konuları öne çıktı.

Etkinliğe adını veren "Kovandan Manşete" yaklaşımıyla arıların ekolojik denge açısından taşıdığı önem, iklim değişikliğinin doğal yaşam üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla ele alındı. Programda, doğadaki küçük değişimlerin zamanla tarımsal üretimi, gıda güvenliğini ve insan yaşamını etkileyebileceği mesajı verildi.

Arbil Akın'ın Katılımıyla Gelecek Nesillere Vurgu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın'ın da katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, çevre bilincinin gelecek kuşaklara aktarılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ön plana çıktı. İklim sorunlarının çözümünde yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık çalışanları ve basının ortak sorumluluk taşıdığına dikkat çekildi.

M. Can Akyürek: İklim mesajı görsel iletişimle güçleniyor

Balıkesir Üniversitesi Grafik Sanatlar Bölümü mezunu, medya iletişimcisi ve gazeteci M. Can Akyürek'in doğa, arıcılık ve görsel iletişim alanındaki çalışmaları da etkinliğin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Körfez Bölgesi'nde arıcılık ve doğal yaşam üzerine yürüttüğü çalışmalarla çevre konularına ilgi gösteren Akyürek'in deneyimleri, iklim gazeteciliğinde görsel anlatımın önemini gündeme taşıdı. Özellikle genç iletişimcilerin çevre sorunlarını etkili görseller ve anlaşılır haberlerle topluma ulaştırmasının, iklim farkındalığını güçlendirebileceği vurgulandı.

İklim Değişikliği yalnızca çevre değil, insanlığın meselesi

Buluşmanın en önemli yönlerinden biri, iklim değişikliğinin farklı meslek gruplarının ortak gündemi olarak ele alınması oldu. Sağlık, çevre, tarım, eğitim ve medya alanlarının temsilcilerini buluşturan etkinlikte, iklim krizinin insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri de gündeme geldi.

"Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir çevreden bağımsız düşünülemez."

Bu anlayışla çevre sorunlarının yalnızca doğayı koruma meselesi olmadığı, aynı zamanda toplum sağlığını ve gelecek kuşakların yaşam şartlarını doğrudan ilgilendirdiği mesajı verildi.

Balıkesir COP31 Sürecine yerelden ses verdi

Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde gerçekleştirilen buluşma, küresel iklim gündeminin yerel düzeyde de konuşulması açısından dikkat çekti.