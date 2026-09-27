Balıkesir Paşalimanı yakınında yüzlerce kuşun senkronize uçuşu görsel şölen sundu

Marmara Denizi'nde yüzlerce kuşun dansı andıran senkronize uçuşları adeta görsel bir şölen sundu.

Balıkesir'in Marmara Denizi'nde yer alan Paşalimanı Adası yakınlarında yüzlerce kuşun uçuşu dron ile görüntülendi. Adeta bir dansı andıran yüzlerce kuşun senkronize şekilde uçması dron kamerası ile görüntülendi. Belgesel görüntülerini aratmayan anlarda kuşların göçe hazırlandığı yorumları yapıldı.