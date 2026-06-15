Balpınar\'da Tarım Arazileri Sular Altında

Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde etkili olan aşırı yağışlar ve yükselen baraj suları nedeniyle yüzlerce dönümlük tarım arazisi ile seralar sular altında kaldı. Üreticiler, yaklaşık 600 dönümlük ekili alanın zarar gördüğünü belirterek, milyonlarca liralık kayıpla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Batman'ın önemli sebze üretim merkezlerinden olan Balpınar beldesinde etkili olan yoğun yağışlar, çiftçilerin emeklerini boşa çıkardı. Yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesinin yükselmesi sonucu tarım arazileri ve seralar sular altında kaldı. Bölgede salatalık, domates, biber ve karnabahar üretimi yapan çiftçiler büyük mağduriyet yaşarken, ürünlerin önemli bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Balpınarlı üretici İslam Yılmaz, bölgede son 8 yıldır baraj suyunun bu seviyeye ulaşmadığını belirterek, çiftçilerin güvenle ekim yaptığını söyledi. Yılmaz, "Yıllardır bu bölgede çiftçilik yapıyoruz. Son 8 yıldır bu bölgeye baraj suyu gelmemişti. Köylülerimiz de her zaman olduğu gibi güvenerek ürünlerini ekti, çapasını ve tüm bakımını eksiksiz yaptı. Ancak bu yıl yağışların çok fazla olması nedeniyle barajlarda doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı ve baraj suyu ekili alanlarımıza kadar geldi" dedi.

Yaklaşık 600 dönümlük alanın zarar gördüğünü ifade eden Yılmaz, "Su altında kalan alanın yaklaşık 500 dönümü açık arazi, 100 dönümü ise sera alanıdır. Biber, dolmalık biber, kapya biber, domates, salatalık ve karnabahar ekili alanlarımız tamamen zarar gördü. Şu an seralarda ve açık arazilerde ne varsa sular altında kaldı. Bütün çiftçilerin emeği boşa gitti" diye konuştu. - BATMAN