Bandırma'da Adalet Ormanı'nda fidan dikildi, ülke genelinde 740 ormana ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bandırma'da Adalet Ormanı'nda fidan dikildi, ülke genelinde 740 ormana ulaşıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma\'da Adalet Ormanı\'nda fidan dikildi, ülke genelinde 740 ormana ulaşıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bandırma'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mustafa Alper Adalet Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı. Başsavcı İsmail Olgun Kurt, ülke genelinde 740 adalet ormanına ulaşıldığını ve 2,5 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Bandırma'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Mustafa Alper Adalet Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programa Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Onur Durna, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Şahin, Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Sg. Ütğm. Seyit Emre Çelik, Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel, Orman İşletme Müdürü Hasan Açık, hakimler, savcılar ve kurum amirleri katıldı.

Adalet Ormanı'nın anlamına dikkat çekildi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt yaptı.

Mustafa Alper'in hatırasını yaşatmak amacıyla oluşturulan Adalet Ormanı'nın yalnızca ağaçlandırma alanı olmadığını vurgulayan Kurt, buranın adalet duygusunun, toplumsal dayanışmanın ve geleceğe yönelik umutların da sembolü olduğunu ifade etti.

Projenin 2019 yılından bu yana her yıl kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Kurt, adalet teşkilatı olarak çalışmayı yalnızca bir ağaçlandırma faaliyeti değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Ülke genelinde 740 adalet ormanına ulaşıldığını kaydeden Kurt, 2,5 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturulduğunu, 4 milyonun üzerinde ağacın bakım çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek bu büyük çalışmanın bir parçası olmaktan duydukları gururu dile getirdi.

Protokol üyeleri fidan dikti

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve programa katılanlar, Mustafa Alper Adalet Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidanların toprakla buluşturulduğu etkinlik, dikim çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerMustafa AlperEtkinliklerBaşsavcıOrmanaGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:13:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Bandırma'da Adalet Ormanı'nda fidan dikildi, ülke genelinde 740 ormana ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android