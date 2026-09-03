Bandırma'nın su kaynağı Gönen-Yenice Barajı'nda doluluk yüzde 28'e düştü - Son Dakika
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Bandırma'nın su kaynağı Gönen-Yenice Barajı'nda doluluk yüzde 28'e düştü

Bandırma\'nın su kaynağı Gönen-Yenice Barajı\'nda doluluk yüzde 28\'e düştü
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Bandırma'nın içme suyu kaynağı Gönen-Yenice Barajı'nda aktif doluluk oranı, 19 günde 16 puan azalarak yüzde 28,12'ye geriledi. İkizcetepeler Barajı'nda da düşüş yaşanırken, yüksek sıcaklık ve artan tüketim su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdı.

Bandırma'nın içme ve kullanma suyu kaynakları arasında yer alan Gönen-Yenice Barajı'nda aktif doluluk oranı, 13 Ağustos'ta yüzde 45,42 iken 3 Eylül itibarıyla yüzde 28,12'ye geriledi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) internet sitesinde yer alan ve veri kaynağı Devlet Su İşleri (DSİ) olarak belirtilen verilere göre, Gönen-Yenice Barajı'nda su seviyesi yaz döneminde önemli ölçüde azaldı.

Barajın 13 Ağustos 2026 tarihinde yüzde 45,42 olan aktif doluluk oranı, 3 Eylül 2026 tarihinde yüzde 28,12'ye olarak ölçüldü. Böylece yaklaşık 19 günlük süreçte doluluk oranında 16 puanlık düşüş yaşandı.

İkizcetepeler Barajı'nda da gerileme

Bandırma'nın içme ve kullanma suyu kaynakları arasında bulunan İkizcetepeler Barajı'nda da aynı dönemde düşüş kaydedildi.

BASKİ verilerine göre, 13 Ağustos'ta yüzde 65,15 olan İkizcetepeler Barajı'nın aktif doluluk oranı, 1 Eylül'de yüzde 60,56'ya geriledi. Barajdaki düşüş 4,65 puan olarak gerçekleşti.

Bölgede yaz aylarında sıcaklıkların yüksek seyretmesi, yağışların yetersiz kalması ve tarımsal sulama ile içme-kullanma suyu tüketiminin artması, su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdı.

BASKİ'nin 3 Eylül 2026 tarihli verilerine göre Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 28,12, İkizcetepeler Barajı'nın aktif doluluk oranı ise yüzde 60,56 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bandırma'nın su kaynağı Gönen-Yenice Barajı'nda doluluk yüzde 28'e düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'nın su kaynağı Gönen-Yenice Barajı'nda doluluk yüzde 28'e düştü - Son Dakika
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