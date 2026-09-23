Bartın\'da araç çarpan yaralı karaca tedavi sonrası doğaya salındı

Bartın'da araç çarpan yaralı karaca tedavi sonrası doğaya salındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da karayolunda karşıdan karşıya geçen karacaya araç çarptı. Vatandaşların ihbarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvanı tedavi etti; sağlığına kavuşan karaca yeniden doğaya salındı.
Bartın'da trafik kazasında yaralanan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Bartın'da karayollarında karşıdan karşıya geçen karacaya araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan hayvan için harekete geçti. Yaralı tarafından karacaya müdahale edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan karaca, ekipler tarafından yeniden doğaya saldı.
Kaynak: İHA
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