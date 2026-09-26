Bartın ormanlarında yasa dışı avcılık için yerleştirilen yasak ses cihazları toplandı

Bartın ormanlarında yasa dışı avcılık için yerleştirilen yasak ses cihazları toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele için yasak ses cihazlarının toplatılmasına yönelik denetim başlattı. Ormanlık ve sulak alanlarda yaban hayvanlarını avlamakta kullanıldığı tahmin edilen yasak ses cihazları toplandı.
Bartın ormanlarında yaban hayvanlarını avlamakta kullanıldığı tahmin edilen ses cihazları toplandı.
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Bartın'da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yasak olarak kullanılan ses cihazlarının tespiti ve toplatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ormanlık ve sulak alanlardaki denetimler gerçekleştiren ekipler, doğal yaşam alanlara yerleştirilen yasak ses dışı cihazları topladı.
Ekiplerin av koruma faaliyetleri çerçevesinde denetimlerin sürdüğü belirtildi
Kaynak: İHA
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