Bartın ormanlarında yasa dışı avcılık için yerleştirilen yasak ses cihazları toplandı

Bartın ormanlarında yaban hayvanlarını avlamakta kullanıldığı tahmin edilen ses cihazları toplandı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Bartın'da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yasak olarak kullanılan ses cihazlarının tespiti ve toplatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ormanlık ve sulak alanlardaki denetimler gerçekleştiren ekipler, doğal yaşam alanlara yerleştirilen yasak ses dışı cihazları topladı.

Ekiplerin av koruma faaliyetleri çerçevesinde denetimlerin sürdüğü belirtildi