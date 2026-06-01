Bartın Üniversitesinde Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Açıldı

01.06.2026 18:39
Bartın Üniversitesi, çevre dostu ulaşım için elektrikli araç şarj istasyonunu hizmete sundu.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) çevre dostu ulaşım altyapısına katkı sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği elektrikli araç şarj istasyonu hizmet vermeye başladı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) geleceğe değer katacak çevre dostu çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda BARÜ ile Akmercan Elektrik Doğal Gaz Yatırımları arasında imzalanan protokol kapsamında Kutlubey Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi yanında bulunan otopark alanına elektrikli şarj istasyonu kuruldu. Elektrikli araç kullanımının Türkiye genelinde yaygınlaşmasıyla hayata geçirilen çalışma, hem BARÜ personeli ve öğrencileri hem de bölgedeki elektrikli araç kullanıcıları için önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, elektrikli araç şarj istasyonunun şehre ve bölgeye değer katacağını ifade ederken, temiz enerji ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki yenilikçi çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İstasyonda; 120 kW gücünde ve 2 çıkış soketli 1 adet DC hızlı şarj ünitesi ile 22 kW gücünde, tek kabin ve 2 çıkış soketli 2 adet AC şarj ünitesi bulunuyor. Modern altyapılı istasyonda, böylece aynı anda 4 araç şarj edilebiliyor. 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde tasarlanan şarj istasyonu, kullanıcıların günün her saatinde güvenli ve kolay erişimle araçlarını şarj etmelerine imkan tanıyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

