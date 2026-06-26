Başboş Kuzu Sahibine Uğraştırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde başıboş gezen ve kapılara toslayan kuzu, kulak küpe numarası üzerinden yapılan inceleme sonucu sahibine ulaştırıldı.

Nazilli'de başıboş dolaşıp kapılara toslayan ve sahipsiz olduğu düşünülen kuzu, ilçe tarım ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne telefonla yapılan ihbarda, Zafer Mahallesi 117 Sokak'ta bir küçükbaş hayvanın başıboş şekilde dolaştığı, kapılara vurduğu ve çevrede sahibinin bulunmadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye giden Hayvan Sağlığı Şubesi personeli, sokakta bulunan erkek kuzuyu kontrol etti. Yapılan incelemede hayvanın kulak küpe numarasının bulunduğu tespit edildi. Ekipler, sistem üzerinden gerçekleştirdikleri sorgulama sonucunda kuzunun sahibini belirleyerek kendisine ulaştı. Kuzu daha sonra sahibine teslim edildi.

Konu ile ilgili Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yaşanabilecek kaybolma ve karışıklık durumlarında kulak küpesi uygulamasının büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, hayvanların kayıt altına alınmasının hem takip hem de sahiplik tespiti açısından önemli kolaylık sağladığı belirtildi. - AYDIN