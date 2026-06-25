Başiskele\'de ormanlık alana inşa edilen 3 katlı kaçak yapı yıkıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yoğun orman dokusu içerisine ruhsatsız olarak inşa edildiği tespit edilen 3 katlı ve 944 metrekare büyüklüğündeki kaçak yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Başiskele Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin incelemeleri sonucunda, Yuvacık Yakacık Mahallesi'ndeki yoğun orman dokusu içerisinde yer alan geniş araziye ruhsatsız yapı inşa edildiği belirlendi. Toplam 944 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı kaçak yapının yıkımı için ilgili mevzuat kapsamındaki yasal süreçler tamamlandı.

Kararın ardından harekete geçen belediye ekipleri, güvenlik güçlerinin de hazır bulunduğu bölgede gerekli önlemleri alarak iş makineleriyle yıkım işlemini gerçekleştirdi. Çevredeki doğal alanların ve diğer yapıların zarar görmemesi için kontrollü şekilde yürütülen çalışmalar sorunsuz tamamlandı.

Başiskele Belediyesi yetkilileri, ilçenin planlı gelişimini, kent estetiğini ve doğal çevreyi korumak amacıyla kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - KOCAELİ