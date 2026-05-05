Başiskele\'de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 2x2 şeritli hale getiriliyor

Başiskele Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 2. etap üstyapı çalışmalarıyla yol 2x2 şeritli hale getirilirken; modern aydınlatma, durak cepleri ve kaldırım düzenlemeleriyle cadde yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı yatırımlarıyla hem yol konforunu artırıyor hem de trafik güvenliğini güçlendiriyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Başiskele ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin bin metrelik bölümünde üstyapı yenilemesi yapılıyor. Mevcut durumda tek gidiş-tek geliş olarak kullanılan yol, 25 metre genişliğinde ve 2x2 şeritli olacak şekilde yeniden inşa ediliyor. Terasman (kazı-dolgu) çalışmalarının sürdüğü caddede, orta refüj düzenlemesi ile trafik güvenliği daha da artırılacak. Ayrıca caddeye 2 yeni durak cebi kazandırılacak.

Prestijli caddeye dönüşüyor

Çalışmalar kapsamında elektrik hatları yer altına alınacak, orta refüje yerleştirilecek dekoratif aydınlatma direkleri ile cadde estetik görünüme kavuşacak. Yayalar için baskı beton kaldırımlar inşa edilerek konforlu yürüyüş alanları oluşturulacak. Toplam 350 metrelik alanda üç ayrı noktada planlanan duvar imalatının ilk etabı tamamlanırken yaya korkuluklarının montajı gerçekleştirildi. İkinci etap duvarın yapımı sürerken, üçüncü etap duvarın imalatına da kısa süre içinde başlanacak. Ayrıca yağmur suyu drenajı için ızgara imalatları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılacak.

2 bin 280 ton aşınma asfalt serilecek

Proje kapsamında 20 bin metreküp kazı ve 10 bin metreküp dolgu çalışması gerçekleştirilecek. Üstyapı için 6 bin ton PMT, 4 bin 200 ton bitümlü temel, 3 bin 650 ton binder ve 2 bin 280 ton aşınma asfalt serimi yapılacak. Ayrıca 4 bin metreküp taş duvar, 350 metre yaya korkuluğu, 50 yağmur suyu ızgarası ve 4 bin metrekare baskı beton kaldırım imalatı gerçekleştirilecek. Cadde, 25 dekoratif aydınlatma direği ile aydınlatılacak. - KOCAELİ