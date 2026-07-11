Başiskele Sahili'nde ulaşım yeniden düzenlendi - Son Dakika
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Başiskele Sahili'nde ulaşım yeniden düzenlendi

Başiskele Sahili\'nde ulaşım yeniden düzenlendi
11.07.2026 09:46  Güncelleme: 09:47
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Sahili'nde ara sokakları tek yönlü yaparak otopark kapasitesini 850 araca yükseltti. Bisiklet yolu da yaya ve araç trafiğinden ayrılarak bağımsız hale getiriliyor.

Başiskele Sahili'nde hayata geçirilen yeni ulaşım düzenlemesiyle ara sokaklar tek yönlü trafiğe dönüştürülürken, otopark kapasitesi 850 araca çıkarıldı. Bisiklet yolu ise yaya ve araç trafiğinden ayrılarak bağımsız hat haline getiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artan nüfusla birlikte yaya ve araç trafiğine yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Yapılan çalışmalarla trafik akışı rahatlatılırken, yayalar ve sürücüler için daha güvenli ulaşım imkanı sağlanıyor. Bisiklet kullanıcılarını da unutmayan büyükşehir belediyesi, ulaşım yatırımlarını sağlıklı yaşam vizyonuyla şekillendiriyor. Bu kapsamda Başiskele Sahil hattında trafik düzenlemesi tamamlanırken, bisiklet yolu araç trafiğinden ayrıştırılarak bağımsız bir hat haline getiriliyor.

Asfalt serimi tamamlandı

Büyükşehir belediyesi tarafından Başiskele Sahili'nde yürütülen kapsamlı ulaşım düzenlemesi tamamlandı. Trafik akışını rahatlatmak, yaya güvenliğini artırmak ve otopark ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla başlatılan çalışmalarda asfalt serimi ve yol çizgileri tamamlanarak proje başarıyla sonuçlandırıldı.

Ara sokaklar tek yöne dönüştürüldü

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Körfez Mahallesi sınırlarında yer alan Cevher Dudayev Caddesi, Eski Bağdat Caddesi ve Liman (Sahil) Caddesi ile bu güzergahlara bağlanan ara sokaklarda trafik akışı tek yönlü olarak yeniden planlandı. Sahil hattında araç trafiğinin tek şeride düşürülmesiyle birlikte daha düzenli ve güvenli ulaşım sağlandı.

Otopark kapasitesi artırıldı

Yeni düzenleme ile birlikte bölgedeki otopark sorunu da önemli ölçüde çözüme kavuşturuldu. Güzergah boyunca her biri 100 araç kapasiteli 4 ayrı otopark alanı oluşturulurken, daha önce düzensiz şekilde kullanılan yaklaşık 500 araçlık park alanı yeniden planlanarak toplam kapasite 850 araca çıkarıldı.

Alternatif yollar trafiği rahatlatacak

Cevher Dudayev Caddesi ile Eski Bağdat Caddesi arasındaki asfalt çalışmaları tamamlanırken, yol çizgilerinde de sona gelindi. Ayrıca D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi bağlantı yolları sayesinde sahil bölgesine daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlanacak. Yeni alternatif yolların devreye alınmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Bisiklet yolu bağımsız hale getiriliyor

Sahil bandında yürüyüş yolu ile iç içe olan bisiklet yolu da yeniden düzenleniyor. Yapılacak çalışmalarla bisiklet yolu, yaya ve araç trafiğinden ayrılarak bağımsız hale getirilecek. Yeni uygulama ile hem araç trafiğinde akıcılığın sağlanması hem de bisiklet kullanıcıları için daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başiskele Sahili'nde ulaşım yeniden düzenlendi - Son Dakika

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