Çivril’in ulaşım altyapısı güvenli ve konforlu hale geliyor

DENİZLİ (İHA) – Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, İmrallı ile Gömce mahallelerini birbirine bağlayan yolda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İmrallı–Gömce yolunda devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, "Çivril ilçemizin ulaşım altyapısını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda İmrallı–Gömce yolumuzda çalışmaların son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Tamamlandığında hemşehrilerimize daha güvenli, daha konforlu ve daha kaliteli bir ulaşım imkanı sunacak bu önemli hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.