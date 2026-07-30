Başkan Özlü: "Gelecek nesillere yeşil bir miras bırakıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Özlü: "Gelecek nesillere yeşil bir miras bırakıyoruz"

Başkan Özlü: "Gelecek nesillere yeşil bir miras bırakıyoruz"
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Güzel İşler Millet Bahçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bu alanları adeta mühürlüyor, gelecek nesiller için kalıcı yeşil yaşam alanları oluşturuyoruz.

Güzel İşler Millet Bahçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bu alanları adeta mühürlüyor, gelecek nesiller için kalıcı yeşil yaşam alanları oluşturuyoruz. Doğayı koruyan, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği alanlar üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Başiskele Belediyesince Yeşilyurt Mahallesinde yaklaşık 63 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Güzel İşler Millet Bahçesinde son hazırlıklar sürdürülüyor. Güzel İşler Millet Bahçesi; yürüyüş yolları, dinlenme alanları, spor sahaları, 150 metrelik dev kaydırak, engelli çocuklara yönelik oyun alanları, zipline, survivor parkuru, ekranlı futbol oyunu, Japon kale futbolu, zıplama yastığı, masal köyü, modern peyzaj düzenlemeleri ve çeşitli sosyal donatı alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap eden yeni bir yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yasin Özlü, teknik ekip ile birlikte proje alanını dolaşarak yürütülen son imalatlar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Özlü, Güzel İşler Millet Bahçesinin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de nefes alacağı kalıcı bir yaşam alanı olarak planlandığını ifade etti. Bu çalışmanın şimdiye kadar gerçekleştirilen projelerin en kapsamlısı olduğunu belirten Özlü, "Bu bizim Başiskele vadilerinde hayata geçirdiğimiz üçüncü millet bahçemiz ve aynı zamanda en kapsamlısı. İlk yola çıktığımızda amacımız bu alanı düzenlemek, ağaçlandırmak ve şehrimize yeşil bir yaşam alanı kazandırmaktı. Çalışmalarımız ilerledikçe projemizi sürekli geliştirdik ve bugün hayal ettiğimizden çok daha güzel bir millet bahçesi ortaya çıktı" dedi.

"Bu alanları adeta mühürlüyoruz"

Yeşil alanların gelecek kuşaklara bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Özlü, millet bahçelerinin şehirlerin geleceğine yapılan yatırımlar olduğuna dikkat çekerek, "Millet bahçesi olması başlı başına çok kıymetli. Bu alanları adeta mühürlüyor, gelecek nesiller için kalıcı yeşil yaşam alanları oluşturuyoruz. Doğayı koruyan, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği alanlar üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kocaeli'de ve Başiskele'de ilk kez kullanılan birçok oyun ekipmanı burada yer alıyor"

Güzel İşler Millet Bahçesinin en dikkat çekici özelliklerinden birinin yeni nesil oyun alanları olduğunu belirten Başkan Özlü, projede Kocaeli'de ilk kez kullanılan interaktif oyun gruplarının yer aldığını söyledi. Özlü, "Yaklaşık 63 bin metrekarelik bu yaşam alanının ilk etabında çocuklarımız için yeni nesil, interaktif oyun grupları oluşturduk. Kocaeli'de ve Başiskele'de ilk kez kullanılan birçok oyun ekipmanı burada yer alıyor. Çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de gelişimlerine katkı sağlayacak modern oyun alanlarını ilçemize kazandırıyoruz. Çok merkezi bir konumda bulunan millet bahçemizi inşallah önümüzdeki hafta küçük eksiklerimizi de tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Açılmadan dahi vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyoruz. Başiskele'mize uzun yıllar hizmet edecek, çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin keyifle vakit geçireceği çok özel bir yaşam alanını daha ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Başiskele, Miras, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Özlü: 'Gelecek nesillere yeşil bir miras bırakıyoruz' - Son Dakika

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