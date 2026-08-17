Başkan Taşkın’dan yeni çarşı esnafına ziyaret - Son Dakika
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Başkan Taşkın’dan yeni çarşı esnafına ziyaret

Başkan Taşkın’dan yeni çarşı esnafına ziyaret
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yeni çarşının Turgut Temelli (Emeksiz) Caddesi bölümünde faaliyete başlayan esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yeni çarşının Turgut Temelli (Emeksiz) Caddesi bölümünde faaliyetlerine başlayan esnafı ziyaret etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, esnaf ziyaretleri kapsamında yeni çarşının Turgut Temelli (Emeksiz) Caddesi bölümünde ticari faaliyetlerine başlayan işletmeleri ziyaret etti. Esnafa yeni iş yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Taşkın, vatandaşlarla da bir araya geldi. İş yerlerini dolaşarak esnafın yeni çarşıdaki çalışma şartları hakkında bilgi alan Başkan Taşkın, bölgede ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin talep ve önerileri dinledi. Ziyaret sırasında iletilen sorunlar not alınarak değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve belediye birimlerine aktarıldı. Esnafın yeni iş yerlerine uyum sürecini ve çarşıdaki mevcut durumu yerinde inceleyen Başkan Taşkın, yeni çarşının faaliyete geçen bölümlerine yönelik ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İsmail Bayram, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Taşkın’dan yeni çarşı esnafına ziyaret - Son Dakika

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