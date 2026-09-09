Başkan Tetik yeni asfaltı direksiyon başında test etti

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Aydoğdu, Turan ve Kurtuluş Mahallelerini kapsayan 372 Sokak'ta tamamlanan asfalt çalışmalarını kendi aracıyla test etti.

Nazilli Belediyesi tarafından yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen asfalt seriminin ardından direksiyon başına geçen Başkan Tetik, yolun sürüş konforunu yerinde deneyimledi.

Test sürüşü sırasında çalışmaları değerlendiren Başkan Tetik, Nazilli'nin yollarına yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, "Yalnızca asfalt sermiyoruz, sürüş konforunu da önemsiyoruz. Rögar kapaklarımızı Avrupa standartlarında, yol ile sıfıra sıfır olacak şekilde düzenliyoruz. Araçlarımız üzerinden geçerken herhangi bir sarsıntı yaşamıyor. Yolun çizgilerini de yaptıktan sonra her şeyiyle dört dörtlük bir yolu kentimize kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nazilli'mize yakışan yolları bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.