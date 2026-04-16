Batman\'da sokaklar çukurlarla doldu

16.04.2026 14:23  Güncelleme: 14:28
Bahçelievler Mahallesi sakinleri, uzun süredir devam eden altyapı ve su problemlerinin çözülmemesinden şikayetçi. Açılan çukurların kalıcı olarak kapatılmadığı ve günlük yaşamı olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde uzun süredir devam eden altyapı ve yol sorunları, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi 1610. Sokak ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 5 yıldır altyapı ve su sorunlarının giderilmediğini belirtti. Mahalle sakinlerinden Veysi Yılmaz, bölgede aynı noktaya yakın mesafede birden fazla su patlağı bulunduğunu ifade ederek, yaşanan aksaklıkların günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Su arızalarına müdahale sonrası açılan çukurların kalıcı olarak kapatılmadığını dile getiren Yılmaz, "Her taraf çukurla dolu, adeta köstebek yuvasına döndü. Açılan çukurlar sadece kumla kapatılıyor, asfalt çalışması yapılmıyor. Araç sürücüleri ilerlemekte zorlanıyor" dedi.

Mahalle sakinleri ve esnafın durumdan rahatsız olduğunu belirten Yılmaz, "Su arızası gideriliyorsa açılan çukur da asfaltla kapatılmak zorundadır. Bu belediyenin sorumluluğudur. Vatandaşı mağdur etmenin bir anlamı yok. Eğer bu yaz döneminde yapılmazsa biz kendi imkanlarımızla beton dökerek kapatacağız. Toz ve çamurdan geçilmiyor. Yetkililere sesleniyoruz, bu sorunu çözün" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
