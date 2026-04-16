Batman\'da sokaklar çukurlarla doldu

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde uzun süredir devam eden altyapı ve yol sorunları, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi 1610. Sokak ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 5 yıldır altyapı ve su sorunlarının giderilmediğini belirtti. Mahalle sakinlerinden Veysi Yılmaz, bölgede aynı noktaya yakın mesafede birden fazla su patlağı bulunduğunu ifade ederek, yaşanan aksaklıkların günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Su arızalarına müdahale sonrası açılan çukurların kalıcı olarak kapatılmadığını dile getiren Yılmaz, "Her taraf çukurla dolu, adeta köstebek yuvasına döndü. Açılan çukurlar sadece kumla kapatılıyor, asfalt çalışması yapılmıyor. Araç sürücüleri ilerlemekte zorlanıyor" dedi.

Mahalle sakinleri ve esnafın durumdan rahatsız olduğunu belirten Yılmaz, "Su arızası gideriliyorsa açılan çukur da asfaltla kapatılmak zorundadır. Bu belediyenin sorumluluğudur. Vatandaşı mağdur etmenin bir anlamı yok. Eğer bu yaz döneminde yapılmazsa biz kendi imkanlarımızla beton dökerek kapatacağız. Toz ve çamurdan geçilmiyor. Yetkililere sesleniyoruz, bu sorunu çözün" diye konuştu. - BATMAN