Batman'da Organik Acur Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batman'da Organik Acur Hasadı Başladı

Batman\'da Organik Acur Hasadı Başladı
18.07.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gercüş'te organik olarak yetiştirilen acurlar, hem yerel pazarda hem de Avrupa'da rağbet görüyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bostanlarda tamamen organik olarak yetiştirilen, halk arasında "trözi" olarak da bilinen acurun hasattı yapılıyor.

Yaz aylarının gelişiyle birlikte tarlalarda hasat hareketliliği hız kazandı. Tamamen organik olarak üretilen acurlar, çiftçiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanarak pazarın yolu tutuluyor. Kendine has lezzetiyle bilinen ve yöre halkı tarafından "trözi" olarak adlandırılan bu şifalı ürün, hem taze tüketim için hem de meşhur acur turşusu yapımı için vazgeçilmezler arasında yer alıyor.

Pazarda kalitesine ve boyutuna göre kilosu 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan acurlar, sadece iç piyasada değil, gurbetçiler ve ihracatçılar aracılığıyla Avrupa ülkelerinde de büyük rağbet görüyor.

"Hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya gönderiyoruz"

Pazarcı Veysel Alev, isminin trözi olduğunu belirterek, "Tamamen organiktir. Biz bunu tarladan getiriyoruz, pazarda satıyoruz. Kilosu yerine göre 100 liradır, yerine göre 50 liradır. Hem yemektir hem turşudur, çok lezzetlidir. Türkiye'nin her yerine gidiyor, turşusu Avrupa ülkelerine bile gidiyor" dedi.

Tarladaki üretici Rıdvan Korkut ise tarlada organik, ilaçsız ve susuz yetişen acurları toplayıp kovalara bıraktıklarını aktardı. Korkut, "Biz bunları böyle topluyoruz, kovaya bırakıyoruz. Götürüp kasalara yerleştiriyoruz, pazara sunuyoruz. Vatandaşlar da gelip taze taze alıyorlar. Turşusunu yapıyorlar, yemeklik kullanıyorlar. Çok güzel, lezzetli bir ürünümüzdür" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Gercüş, Batman, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Batman'da Organik Acur Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı
Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın Eşinin ısırarak burnunu kopardığı kadının geldiği hale bakın
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Dem Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’na gideceği tarih belli oldu Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu
Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi

13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:19
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi İşte rekor kıran iki ilimiz
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
12:42
Babacan’dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim
12:22
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent’i sattı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı
11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 13:51:33. #7.13#
SON DAKİKA: Batman'da Organik Acur Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.