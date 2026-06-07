Batman\'da Sevimli Sansarların Oyun Anları

Batman'ın Gercüş ilçesinde, doğal yaşamın sevimli üyeleri olan iki sansarın bir trafo merkezi üzerindeki oyun oynama anları vatandaşların kamerasına yansıdı.

Gercüş'e bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafo merkezinin üzerinde ortaya çıkan iki sansar, çevredeki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Genellikle gece saatlerinde ortaya çıkan ve insanlardan gizlenen sansarlar, bu kez gündüz gözüyle ve bir arada görüntülendi. Bağlarbaşı Mahallesi sakinleri tarafından fark edilen sevimli canlılar, yüksek gerilim hattının bulunduğu trafo merkezinin üzerinde hiçbir şeye aldırış etmeden uzun süre birbirleriyle oynadı. Adeta saklambaç oynarcasına birbirini kovalayan ve neşeli hareketler sergileyen sansarların o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - BATMAN