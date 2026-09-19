Batman Gercüş'te yangında badem ve üzüm bağları küle döndü, 100 dönüm zarar gördü - Son Dakika
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Batman Gercüş'te yangında badem ve üzüm bağları küle döndü, 100 dönüm zarar gördü

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Batman Gercüş\'te yangında badem ve üzüm bağları küle döndü, 100 dönüm zarar gördü
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyünde nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sıçradı. Yaklaşık 100 dönümde badem, fıstık, incir ağaçları ile üzüm bağları zarar gördü; yangın 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kesiksu köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarım arazilerine ve meyve bahçelerine sıçradı.

Yangında yaklaşık 100 dönümlük alan zarar görürken; bölgedeki badem, fıstık, incir ağaçları ile üzüm bağları küle döndü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köy halkının müdahalesiyle yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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