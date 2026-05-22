Battalgazi Belediyesi\'nden bayram öncesi yoğun mesai

Battalgazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü mahallelerde altyapı çalışmaları ve yağışlar nedeniyle deforme olan yollarda asfaltlama çalışmalarını sürdürürken, Temizlik İşleri Müdürlüğü cami ve mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise market ve iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Battalgazi Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı camiler, mezarlıklar, marketler, iş yerleri ve mahalle yollarında hazırlıklar yoğunlaştırıldı.

Fen işleri ekipleri bayram öncesi sahada

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde altyapı çalışmaları ve yağışlar nedeniyle bozulan yollarda asfaltlama ve yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların bayram boyunca ulaşım açısından herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt serim ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın da sahada görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerle bir araya gelen Başkan Taşkın, bayram öncesinde sürdürülen çalışmaların önemine dikkat çekerek personellere görevlerinde kolaylıklar diledi.

Bayram öncesi cami ve mezarlıklarda temizlik çalışması

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde ilçe genelindeki camilerde ve mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların bayram ziyaretlerini daha sağlıklı ve düzenli ortamlarda yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında cami avluları, mezarlık çevreleri ve ortak kullanım alanları temizlenirken, yıkama ve çevre düzenleme çalışmaları da devam ediyor. Özellikle arefe günü ve bayram süresince yoğunluk yaşanması beklenen alanlarda çalışmalarını artıran ekipler, ilçe genelinde temizlik faaliyetlerini planlı şekilde sürdürüyor.

İş yerlerinde bayram denetimi sürüyor

Battalgazi Belediyesi'nin bayram öncesi ilçe genelinde sürdürdüğü hazırlık çalışmaları kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetim çalışmalarını sıklaştırdı. Marketler, fırınlar ve çeşitli iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde ürün fiyatları, etiket kontrolleri, hijyen kuralları ve son kullanma tarihleri incelenirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli kontroller yapılıyor. Ekipler tarafından yürütülen denetimlerde kurallara aykırı durumlara karşı işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, bayram süresince denetimlerin devam edeceği belirtildi. - MALATYA