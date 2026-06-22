Battalgazi Belediyesi\'nden Akpınar Çarşısı\'nda temizlik çalışması

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, deprem sonrası yeniden inşa edilen Merkez Akpınar Çarşısı'nda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Esnafların iş yerlerini teslim almaya başladığı çarşıda yıkama ve süpürme çalışmaları yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, deprem sonrası yeniden inşa edilerek hizmet vermeye başlayan Merkez Akpınar Çarşısı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çarşı genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlendi. Ekipler tarafından çarşı içerisinde yıkama, süpürme ve çevre temizliği çalışmaları yapıldı. İş yerlerini teslim almaya başlayan esnafların daha temiz ve düzenli bir ortamda faaliyetlerine başlaması amacıyla yürütülen çalışmalarla çarşının genel görünümü iyileştirildi. Deprem sonrası yeniden inşa edilen Akpınar Çarşısı'nda ticari hayatın yeniden canlanmasıyla birlikte bölgede hareketlilik de artmaya başladı.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında vatandaşların ve esnafların ortak kullanım alanlarını daha temiz ve sağlıklı şekilde kullanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Akpınar Çarşısı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları da bu kapsamda tamamlandı. - MALATYA